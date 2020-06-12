Тюменский дизайнер дает советы по составлению модных летних образов

Трендами летнего сезона в 2020 году станут асимметричность, платья в горох и шорты. Как тюменкам сочетать модные вещи и выбрать подходящие образы, рассказала дизайнер Мария Проскурина.

По ее словам, магазины одежды стали открываться после карантина, а значит, есть возможность подобрать модные луки на лето не только онлайн.

"Безусловным трендом жаркого сезона станут ультракороткие шорты. Эту вещь нужно выбирать по фигуре. Сохраняют актуальность прямые свободные шорты-миди с завышенной талией. Такие модели помогут скрыть недостатки фигуры", - отмечает дизайнер.

Для платьев и сарафанов в этом сезоне стоит отдавать предпочтение прозрачным и полупрозрачным материалам. Это может быть шифон, вставки из тонкого кружева или обнажающая фигуру сетка, такие детали помогут подчеркнуть женственность.

Популярны вещи в горох и асимметричные модели. Уместны будут топы или блузки со скошенным плечом. К трендам лета стоит отнести белоснежные костюмы, легкие летящие юбки ниже колен и, конечно, джинсовый тотал-лук. Из денима можно подобрать комбинезоны, брюки, топы, рубашки, платья, сумки, рюкзаки и даже легкие сапоги. Все это можно сочетать друг с другом в едином образе, пишет "Мегатюмень".