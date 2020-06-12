Школьники Юргинского района будут охвачены организованным летним отдыхом

10:28 12 июня 2020
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pixabay.com

Более тысячи детей и подростков в Юргинском районе отдохнут в пришкольных лагерях в течение летних каникул. Всего планируется организовать три смены, старт оздоровительной кампании стартует в начале июля.

Как сообщила начальник отдела образования администрации муниципалитета Лариса Аксенова, летние оздоровительные площадки откроются в 11 школах района и соберут 980 детей.

"Все пришкольные лагеря еще в конце мая приняты межведомственной комиссией, получили санэпидзаключения, сотрудники прошли необходимый инструктаж по соблюдению требований. На части территорий уже провели противоклещевую обработку, остальные территории будут обработаны в течение июня", - отметила она.

В летней оздоровительной кампании также примут участие две смены при учреждениях дополнительного образования, одна из них будет творческого направления, другая – спортивного, пишет ИА "Тюменская линия".

Теги: досуг , каникулы , лагерь , лето , школьники , Юргинский район
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