Школьники Юргинского района будут охвачены организованным летним отдыхом

Более тысячи детей и подростков в Юргинском районе отдохнут в пришкольных лагерях в течение летних каникул. Всего планируется организовать три смены, старт оздоровительной кампании стартует в начале июля.
Как сообщила начальник отдела образования администрации муниципалитета Лариса Аксенова, летние оздоровительные площадки откроются в 11 школах района и соберут 980 детей.
"Все пришкольные лагеря еще в конце мая приняты межведомственной комиссией, получили санэпидзаключения, сотрудники прошли необходимый инструктаж по соблюдению требований. На части территорий уже провели противоклещевую обработку, остальные территории будут обработаны в течение июня", - отметила она.
В летней оздоровительной кампании также примут участие две смены при учреждениях дополнительного образования, одна из них будет творческого направления, другая – спортивного, пишет ИА "Тюменская линия".
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