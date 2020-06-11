Тюменцев ожидает насыщенная программа в День России

Фото: пресс-служба ТМПО

Тюменское музейно-просветительское объединение подготовило интересную программу в честь праздника. В этом году все мероприятия пройдут в формате онлайн.

В своих социальных сетях музеи Тюмени, Тобольска и Ялуторовска проведут мероприятия, специально подготовленные к национальному празднику.

В 12:00 в Музейном комплексе имени Словцова вместе с профессором Вездеходиковым можно побывать на экскурсии по фондам и увидеть уникальную коллекцию значков с гербами многих российских городов.

В 13:00 Археологический музей-заповедник приглашает к себе на воссозданное подворье русских переселенцев. Через предметы быта, культуры, промыслов и ремесел того времени нетрудно представить, как жили эти люди, их обычаи и традиции.

В 14:00 на площадке Ялуторовского музейного комплекса состоится онлайн-викторина "Я. Мой дом. Моя Россия". Ее участники узнают больше о государственных символах России: гербе, флаге, гимне, а также о столице нашей Родины, самых известных россиянах, русских народных песнях и сказках.

В 16:00 в Историческом парке "Россия – Моя история" расскажут о неофициальных символах России. Русская балалайка, русский самовар, деревянная кукла – матрешка и многое другое – в историческом комиксе "Люблю березку русскую".

В этом году вас ждёт много интересного, захватывающего и познавательного, не пропустите!

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