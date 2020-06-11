Компенсация реактивной мощности: особенности предложения

Для промышленных и непромышленных объектов, являющихся потребителями электроэнергии и испытывающих на себе увеличение индуктивной нагрузки, практически повсеместно актуальна компенсация реактивной мощности. Учет данного момента позволяет обеспечить экономию получаемого ресурса и получить ряд сопутствующих выгод технического плана. Так, реально снижение фактора риска аварий в сети и в отдельных ее сегментах, рост продолжительности эксплуатации энергопринимающего оборудования, значительное улучшение качества получаемой энергии, частичное высвобождение мощности трансформаторных установок для подключения дополнительных нагрузок, применение коммутаций и кабельных линий с меньшим диаметром сечения и прочее.

Следует учитывать, что компенсация реактивной мощности требуется в нескольких случаях. Так, она необходима при использовании системы автоматизированного учета на основе многофункциональных счетчиков, которые регистрируют усредненные текущие показатели реактивной и активной мощностей в определенных интервалах времени. Также процедура актуальна при выполнении энергоаудита с замерами реактивной и активной мощностей во время минимальных и максимальных нагрузок.

Решение о компенсации реактивной мощности важно принимать обдуманно, опираясь на сложные изыскания. И здесь лучше всего брать себе на вооружение опыт таких компаний, как МИРКОН, готовых оказать комплексную услугу, обеспечив тем самым для потребителя экономию средств: отпадает необходимость в обращении к нескольким подрядчикам, все вопросы можно решить в одном месте и в короткие сроки. Сотрудничество с организациями, самостоятельно осуществляющими разработку и производство технических средств компенсации реактивной мощности, позволяет получать самые современные решения, да еще и на приемлемых условиях. С помощью профессионалов такого уровня легко подобрать оптимальные по всем параметрам компенсаторы реактивной мощности или активные фильтры Гармоник, эффективно ликвидирующие проблемы перетоков энергии и гармонических искажений в сетях с низким напряжением. Для получения идеального конечного результата проводятся сложные замеры и расчеты. Исполнителем обеспечивается оперативная доставка оборудования на объект заказчика, предоставляется расширенная личная гарантия. Кроме того, возможна реализация под ключ даже объемных заказов.