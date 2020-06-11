В Тобольске открылась новая поликлиника

Фото: Дмитрий Уженцев

В Тобольске начала работу новая поликлиника площадью 400 квадратных метров для взрослого и детского населения. Здание построено взамен аварийного, снесенного год назад.

В поликлинику закупили новую медицинскую технику, в том числе диагностическую — электрокардиограф, современную ультразвуковую систему, аппараты для холтеровского мониторирования.

Сейчас в поликлинике ведут приемы участковые терапевты и педиатры, функционируют детский и взрослый доврачебный кабинеты для оказания неотложной медицинской помощи. Также организована работа кабинетов раннего выявления заболеваний для диагностики онкопатологии, осмотр пациентов ведут акушерка и фельдшер.

После отмены ограничительных мероприятий в поликлинике для пациентов откроются физиокабинет, отделение дневного стационара, кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики, сообщает пресс-служба Областной больницы №3.