В День России в тюменских дворах пройдут концерты

Четыре творческих бригады Тюменского концертно-театрального объединения 12 июня выступят по сорока адресам в рамках всероссийской акции #МыРоссия. Передвижные сцены во дворах многоквартирников будут работать с 11 до 19 часов.

Своим творчеством тюменцев будут радовать Сергей Дьяконов – Дьяченков, Светлана Костко, Светлана Дударева ("Санрайз"), Леван Допуа, Елизавета Шаламова, Алия Тоболжанова, Виктория Некрасова, Марина Штанько, Артём Канслер, Лариса Шакирова, Александр Петров, Екатерина Созыкина.

Артисты исполнят песни из репертуара Эдиты Пьехи, Олега Газманова, Валентины Толкуновой, Дениса Майданова, группы "Любэ" и других известных исполнителей.

В среднем такой дворовый концерт будет длится не более получаса, сообщает пресс-служба ТКТО.