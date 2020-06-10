Тюменское музейно-просветительское объединение приглашает принять участие в выставочном проекте "Все Свои. Синхронизация"

Фото: пресс-служба ТМПО

"Все свои" – это люди, объединенные схожим мировоззрением, мироощущением и общим умением творческого выражения.

Тюменское музейно-просветительское объединение предлагает проследить различные взаимосвязи (человек и общество, человек и человек, автор и зритель и др.) и выразить свои наблюдения с помощью визуальных средств.

Проект нацелен на коллаборацию людей и знакомство с существующими арт-практиками современных художников Тюмени и Тюменской области. К участию в проекте приглашаются профессиональные и непрофессиональные художники в возрасте от 18 до 35 лет. Допускается участие индивидуальное, а также в составе творческого коллектива.

Для участия необходимо до 30 июня 2020 года заполнить онлайн-форму заявки по ссылке. Контактное лицо - Груздов Кирилл Евгеньевич, электронная почта: vse.svoi.artcrew@gmail.com, телефон: +7 (992) 309-92-59.

Открытие проекта планируется в ноябре 2020 года в выставочном пространстве Музейного комплекса им. И.Я. Словцова по адресу: г. Тюмень, ул. Советская, 63.

Если проект проект не вписывается в рамки выставочного пространства, но связан с темой проекта (лекция, мастер-класс, спектакль и др.), можно присылать свои предложения на почту vse.svoi.artcrew@gmail.com не позднее 30 июля 2020 года.

Подробности отбора и форму заявки можно найти здесь или здесь.