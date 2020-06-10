Тюменский почтальон доставит посылку на дом

Фото: Почта России

За последние два месяца сервис вручения мелких пакетов на дому приобрёл большую популярность среди жителей Тюменского региона. В мае тюменские почтальоны вручили на дому более 12 тыс. мелких пакетов, это в четыре раза больше аналогичного показателя за март. Также международные мелкие пакеты и посылки доставляют на дом курьеры Почты России.

Оформить доставку посылок и мелких пакетов на дом можно на сайте компании и в мобильном приложении. Почтальон предварительно созванивается с клиентом и уточняет удобное время вручения почтового отправления. В настоящее время наблюдается значительный рост заявок, при этом 65% отправлений почтальоны и курьеры доставляют на следующий день после оформления заказа, остальные - через день. В среднем, почтальон вручает на дому до 15 посылок в день.

Напомним, что в конце марта в связи с распространением коронавирусной инфекции Почта России в два раза снизила стоимость доставки посылок свыше 2 кг и расширила перечень отправлений, доставляемых на дом из почтовых отделений. Если раньше за посылками приходилось идти на почту, то теперь клиенты оценили сервис по доставке на дом в режиме онлайн. Кроме того, в связи с режимом самоизоляции срок хранения посылок временно продлен. Получить отправления в отделениях Почты России теперь можно в течение 60 дней.