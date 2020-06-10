Стартовал третий этап "Дачного сезона" на Радио Шансон

Фотография предоставлена организаторами акции

"Дачный сезон" на Радио Шансон Тюмень продолжается: открывается третий этап акции.

Первые два прошли с успехом: участники посадили рассаду, собрали первый урожай, а теперь диджеи хотят узнать у слушателей Радио Шансон, какие дачные блюда они чаще всего готовят?

Фотографии от участников принимаются в группу "Радио Шансон в Тюмени" в социальной сети "ВКонтакте". Главный приз этого этапа - набор для матерого дачника от главного партнера, садового центра "Астра"! Подробности акции - на сайте.