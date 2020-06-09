Интернет в коттедже или частном доме легко проведут профессионалы "Русской компании"

Подключить услуги интернет и домашнего телевидения в частном доме или коттедже стало еще проще с тюменским региональным провайдером "Русская компания". Профессионалы компании быстро и качественно настроят услуги связи за городом и в частных домах.

Преимущества проживания в собственном доме можно перечислять бесконечно: это и свежий воздух, и собственная придомовая территория, баня и большая площадь. Вдали от городской суеты хочется отдохнуть и забыться. А в частном доме в пределах города иногда возникает желание погрузиться в просмотр фильма или интересного видео, но, как правило, связь за городом не позволяет этого сделать, а в частных домах, в отличие от многоквартирных, интернета нет.

Тогда на помощь приходит "Русская компания". Специалисты строят абонентскую линию в разных районах города и пригорода Тюмени. Стандартное подключение включает в себя воздушный ввод в дом волоконно-оптического кабеля. При этом протяженность абонентской линии на территории абонента может быть до 30 метров.

Если есть сомнения в технической возможности подключения, то сотрудники "Русской компании" выезжают на участок и проводят техническую экспертизу. Уточнить все интересующие подробности, а также оставить заявку на подключение можно по телефону 39-00-39 и на сайте.

Абонентам провайдера гарантированы круглосуточная техническая поддержка и высокое качество услуг связи.