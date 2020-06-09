Призерами всероссийской олимпиады школьников стали два десятка тюменских выпускников

Призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников стал 21 выпускник региона. Это ученики областной физико-математической школы, гимназии ТюмГУ, гимназии имени Н.Д. Лицмана, школы №40 и гимназии №21, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Школьники завоевали призовые места на олимпиадах по физике, математике, информатике, экономике, географии, праву, литературе, французскому, немецкому и английскому языкам.

Итоги олимпиады в этом учебном году в связи с эпидемиологической ситуацией подводили на основании результатов региональных этапов, которые организаторы в субъектах РФ передали в министерство просвещения. Призерами заключительного тура стали выпускники школ, набравшие необходимое количество баллов для участия в финале.