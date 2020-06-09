Тюменским общественникам расскажут о медиапродвижении НКО

Тюменских общественников приглашают поучаствовать в онлайн-семинаре "Медиа продвижение некоммерческой организации. Работа с social media".
Организаторы мероприятия отмечают, что информационная открытость НКО — это важнейший фактор успешного и устойчивого развития. Отсутствие специальных знаний о работе в информационном поле мешает общественникам эффективно продвигать свою деятельность. При этом приток ресурсов от потенциальных благотворителей зависит от информационной открытости НКО, их узнаваемости в обществе. У представителей СМИ нет интересной, яркой информации о жизни некоммерческого сектора, а, следовательно, и мотивации создавать материалы на эту тему.
Семинар позволит увеличить информационную открытость некоммерческих организаций и обеспечит вовлечение граждан в качестве добровольцев, благотворителей и благополучателей в позитивные социальные практики СО НКО.
Мероприятие пройдет на коммуникационной платформе Zoom. Старт семинара 12 июня в 11:00. Для участия необходимо зарегистрироваться на портале leader-id.ru или отправить заявку на почту politreyd@bk.ru.
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