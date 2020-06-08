Участники онлайн-проекта "Академия вечеринок" получили крутые призы

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

"Академию вечеринок" на радость тюменским детям организовал Центр культуры и творчества "Тюмень". Поучаствовать в проекте можно было с 30 мая по 7 июня. Накануне в группе подвели итоги розыгрыша призов. Без подарка не остался ни один ребенок!

В группе в ВК "Официальные городские мероприятия" в течение недели выходили ролики с заданиями от любимых героев: куклы Лол, Эвереста, Карамельки, Инстаграма, Ютуба и других. Участникам проекта нужно было внимательно их посмотреть и выполнить задание, сняв его на видео.

Тюменские ребята принимали активное участие в "Академии вечеринок", поэтому организаторы не могли оставить их без достойных призов! Сюрприз получил абсолютно каждый ребенок.

Среди подарков были сладкие боксы, сертификаты на пиццу от "Папа Джонс", фруктовые наборы от рынка "Михайловский", парные билеты в кинотеатр "Киномакс", продуктовые наборы от компании "Золотые луга", наборы Слаймов, USB-колонка, селфи-вспышка для классных фото и Power bank.

Продолжайте участвовать в интересных проектах Центра культуры и творчества "Тюмень", и пусть удача всегда будет на вашей стороне!