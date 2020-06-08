Осталось два дня до окончания приема заявок на конкурс "МЫ"

Фотография предоставлена организаторами конкурса

В Тюменской области продолжается прием заявок на первый конкурс национальных видеороликов "МЫ". Вы еще можете успеть подготовить видеоролик на национальную тематику и отправить организаторам до 10 июня.

Конкурс "МЫ" – отличная возможность диаспорам, проживающим на территории Тюменской области, познакомить всех со своей культурой максимально наглядно и интересно.

"Талантливые дети и молодежь – это потенциал Тюменской области, позволяющий ей развиваться и решать современные экономические и социальные задачи. Каждый человек талантлив по-своему. Очень важно сегодня помочь открыть эту одаренность, ощутить ее и правильно ею воспользоваться. Конкурс национальных видеороликов является хорошим средством развития творческих способностей молодежи, а также будет способствовать укреплению межнационального согласия и уважения всех народов, проживающих на территории Тюменской области", – подчеркнул депутат Тюменской областной Думы Глеб Трубин.

На выбор участникам представлено три номинации: игровой видеоролик с актерами (1-5 минут), анимационный ролик (20-60 секунд), видеорепортаж/блог (1-5 минут).

Большой плюс конкурса в том, что нет никаких требований к технической составляющей – вам вовсе не обязательно быть профессионалами актерами, операторами и монтажерами. Самое важное – ваши идеи, творческие замысла и их посильная реализация. Объединяйтесь в команды, чтобы ускорить процесс создания видеоролика и успеть подать заявку до среды.

Если у вас возникли сложности и вы решили отступить, самое время почитать полезные рекомендации организаторов. Напомним, в призовом фонде 150 000 рублей! Они будут распределены между победителями.

Уже сейчас вы можете ознакомиться с десятками работ других участников! Найти их можно в официальной группе конкурса в ВК. Именно там уже стартовало онлайн-голосование за приз зрительских симпатий. Поддержите коллег по творчеству своим голосом!

"К сегодняшнему дню видеороликов мы получили немало, и поэтому жюри приступает к работе уже сейчас. Желаем нашим экспертам не терять концентрации и немного завидуем им: фильмы участников очень интересны и самобытны, смотреть их можно бесконечно. А в конкурсе пусть победит сильнейший. Всем удачи и спасибо за участие!", – отметили организаторы.

Первый Тюменский областной конкурс национальных видеороликов "МЫ" проводится в целях реализации Стратегии развития государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года. Организуется Федерацией современного искусства, Комитетом по делам национальностей Тюменской области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Тюменской областной Думы, Тюменского государственного института культуры, Координационного совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Тюменской области, Молодежного совета Координационного Совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий.