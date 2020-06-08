Тюменских доноров крови приглашают стать участниками акции #МыВместе

Фото - пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В преддверии Всемирного дня донора в России стартовала акция #МыВместе. В течение недели, начиная с 8 июня, будут в онлайн-формате будут проходить различные лекции, мастер-классы и другие трансляции, рассказывающие о донорстве. Постоянных доноров и тех, кто желает ими стать, не только в дни акции, но и в другое время в Тюмени ждут в будни с 8 до 14 часов по адресу: улица Энергетиков, 35.

По данным Областной станции переливания крови эпидемиологическая обстановка повлияла на их работу – поток доноров сократился. Если посмотреть на сухие цифры статистики, то в 2019 году за 5 месяцев было заготовлено 13500 литров цельной крови, а в текущем 2020 году – 12624. Однако если посмотреть на такой компонент, как тромбоцитный концентрат – то его было выдано почти на 500 терапевтических доз больше: 1315 – в 2019г. и 1860 – в 2020. Надо отметить, что тромбоцитный концентрат заготавливается по заявкам медицинских организаций методом цитафереза.

В настоящее время главным направлением является развитие ответственного донорства, что подразумевает постоянную работу с различными категориями доноров, привлечение доноров к повторным донациям, увеличение числа регулярных доноров крови и ее компонентов, формирование у доноров ответственного отношения к своему здоровью и образу жизни, координация действий организаторов донорского движения в соответствии с текущими потребностями службы крови.

Волонтеры-медики в этом году делают упор на кадровое донорство и проводят во всей России совместно с Минздравом ежегодную Всероссийскую акцию "Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор".

Александр Гаврилей, главный врач ГБУЗ ТО "Областная станция переливания крови":

В настоящее время наша служба крови полностью удовлетворяет потребность в компонентах и препаратах крови всех учреждений здравоохранения в Тюменской области и обеспечивает стратегический запас компонентов и препаратов крови на случай чрезвычайных ситуаций. Хоть и в текущих условиях это делается немного сложнее: мы сами вызываем постоянных доноров, приглашаем, стараемся везде информировать, что мы ждем доноров – на станции все необходимые условия для безопасной сдачи соблюдаются.

Также специалисты отмечают, что продолжается забор плазмы у пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию. На сегодня по две дозы (600 миллилитров от каждого) сдали уже 17 человек. Все дозы были переданы в моноинфекционные госпитали.

Для таких доноров действуют общие показания и противопоказания, поэтому по всем вопросам можно проконсультироваться по телефону станции переливания крови. Телефон донорского отдела 68-20-25 (доб. 200, 201, 202).