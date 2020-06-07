Онлайн-конкурс "В объективе любовь" пройдет в Ялуторовске

Онлайн-конкурс "В объективе любовь", посвященный Дню семьи, любви и верности, начнется в Ялуторовске 8 июня. Участникам предстоит делать семейные фото или выкладывать старые снимки, которые соответствуют теме творческого состязания.

Как сообщили в Молодежном социально-деловом центре, прием фотографий ведется в альбоме группы "Молодежный центр Ялуторовска" и продлится до 29 июня. Предусмотрены различные номинации: "Гармония, забота и любовь" (о самых приятных, трогательных моментах проявлений любви и заботы ваших близких); "Семейные традиции" (о семейной традиции, совместном виде творчества); "Моя семья – мое богатство" (фотографии больших семей, многодетных семей, нескольких поколений одной семьи вместе).

По словам специалиста по работе с молодежью, куратора конкурса Татьяны Исаковой, конкурс проводится в двух возрастных группах: до 17 лет, 18 лет и старше. Каждый участник может выставить не более трех работ на конкурс, пишет ИА "Тюменская линия".

Жюри будет оценивать снимки по соответствию теме, оригинальности композиции, художественному уровню, оригинальности и качеству. Итоги подведут 1 июля. Победители в каждой номинации и возрастной группе получат дипломы и подарки.