Для поездки на курорт тюменцам понадобится справка об отсутствии COVID-19

Тюменцы начинают все чаще интересоваться возможностью отдохнуть этим летом на местных курортах. Спросом пользуется как черноморское побережье, так и Алтай или озеро Байкал. Туроператоры предупреждают, что нужно предусмотреть при планировании отпуска в непростой 2020 год.

Как отметила руководитель туристического агентства Евгения Мурзина, с 1 июня в Краснодарском крае открылись санатории и оздоровительные комплексы, имеющие лицензию на санаторно-курортное лечение, основное открытие отелей планируется после 6 июня. Однако пока самолеты в Сочи не летают, первый прямой рейс из Тюмени назначен на середину июня, но и его могут перенести, как это уже происходило ранее.

Туристам, собирающимся на отдых, необходимо взять в Тюмени справку об отрицательном результате на коронавирус на каждого члена семьи. При этом она должна быть получена не позднее, чем за 2 суток до заезда в отель. Плюс потребуется справка об эпидокружении, ее можно получить в поликлинике по месту жительства. Контроль документов и справок осуществляется в аэропортах, на ж/д вокзалах и при заезде в санаторий или отель, пишет "АиФ – Западная Сибирь".

Также турагент советует брать с собой достаточное количество одноразовых перчаток и масок, потому что масочный режим в общественных местах курортных городов сохраняется.