Жителям Заводоуковска предлагают украсить дворы цветами

Конкурс "Цветущий округ-2020" стартовал в Заводоуковске . В нем могут принять участие жители частного сектора и многоквартирных домов. Победителям вручат денежные призы.

Организатором выступает местная общественная организация "Союз органов ТОС". Конкурс не предполагает красивое убранство во дворах частных домов — так, как это выполнено для своей семьи. В положении о проведении конкурса включены критерии по красиво оформленным клумбам, газонам, зеленым насаждениям вдоль своих улиц или во дворах многоквартирных домов. Оценивать будут по оригинальности оформления, опрятному виду фасадов домов, наличию номерных знаков, пишет ИА "Тюменская линия".

Конкурс "Цветущий округ" в Заводоуковске проходит уже второй год. В 2019 году жители 11 улиц и трех многоквартирных домов получили премии размером от 5 до 10 тыс. рублей. Победители потратили деньги на приобретение цветочной рассады для высадки в клумбы на своих улицах в 2020 году.