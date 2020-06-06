Молодые тюменцы получат возможность стажироваться в крупных компаниях

Десять участников стали финалистами конкурса стажировок, который завершился в Тюмени. Победители получат возможность пройти стажировку в крупных компаниях региона.

Конкурс проходил с середины апреля до конца мая. 156 участников слушали лекции по развитию надпрофессиональных компетенций, учились проектированию на платформе твойуниверситет72.рф и решали реальные проблемы десяти компаний-партнеров. По результатам конкурса организаторы выбрали десять самых целеустремленных участников.

"Планируем организовать для финалистов индивидуальные собеседования, где проверим их на наличие необходимых компетенций. При достаточном их уровне потенциальному работнику предложим встречу с руководителем и проведем тестовый день. Если заинтересованность будет взаимной, сделаем предложение", – отметил представитель одной из картографических компаний.

Финалистами проекта стали студенты ТюмГМУ Александр Колбеко, Виктория Утегенова, Роман Ковязин, Дмитрий Шуклин, Анна Богданенко, Виктория Чернова, Ирина Пидлужная, Салават Мадиев, старший вожатый детского лагеря "Витязь" Наталья Горбунова и педагог тюменской гимназии №1 Анна Попова, пишет "Тюменская область сегодня".