В Тюмени объявили конкурс на самое смешное видео о питомцах

Онлайн-конкурс видеороликов "Звери из-за двери" стартовал в Тюменской области. Для участия нужно поделиться комичным видеороликом со своим питомцем в главной роли.

Организатором выступила Ассоциация семейного спорта и физической культуры Тюменской области, конкурс проходит в рамках проекта "СоТворчество поколений" при поддержке департамента культуры Тюменской области.

Участники могут проявить себя в трех номинациях: видео о кошках, о собаках, о других домашних животных. Ролик продолжительностью не более трех минут нужно загрузить на любой удобный файлообменник и отправить ссылку на него с пометкой "конкурс “Звери из-за двери”" на электронную почту: tatyana.ryazanova.tmn@mail.ru. В письме желательно рассказать, при каких обстоятельствах было снято видео, пишет "Тюменская область сегодня".

Прием заявок продлится до 15 июня, затем начнется зрительское голосование в группе организаторов конкурса во "ВКонтакте". Результаты объявят 21 июня. Победители получат памятные призы.