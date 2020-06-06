Тюменцам дают советы по покупке велосипеда с рук

Лето – отлично время для прогулок на велосипеде. Многие тюменцы, чтобы сэкономить, предпочитают покупать двухколесный транспорт не в магазине, а на вторичном рынке. Другими словами – с рук. Однако в этом случае стоит соблюдать несколько простых правил, чтобы не стать нарушителем закона.

Владелец велопроката в Тюмени Александр Федорцив рассказал, что перед покупкой главное выяснить: не угнанный ли велосипед вам собираются продать? Для этого можно проверить наличие серийного номера велосипеда под рамой в области педалей.

"Очень важно, чтобы он был чистый и хорошо читаемый. В идеале у владельца должны быть документы на велосипед. Для подстраховки можно оформить договор купли-продажи. Тогда вам будет гораздо спокойнее", — дал совет владелец велопроката.

При покупке также следует обратить внимание на марку велосипеда и его стоимость. Велосипеды известных брендов — это залог качества и хорошей комплектации. Это GT, Trek, Merida, Format. На недорогом велосипеде будут дешевые комплектующие, пишет "Мой портал".