Для многодетных семей Уватского района выделяют земельные участки

В Уватском районе многодетные семьи получат бесплатные земельные участки площадью 1,5 тыс. кв.м. Уже подготовлено 15 земельных участков, шесть из которых – в Туртасе.

Как сообщили в администрации Уватского района, для получения участка многодетным семьям нужно обратиться с заявлением в МФЦ или лично к специалисту районной администрации. Предварительно следует встать на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении.

В управлении имущественных отношений и земельных ресурсов с многодетными семьями по оформлению документов работает Мария Коротких. По ее словам, рассмотрение заявления продолжается до 30 дней. "По опыту с момента обращения многодетной семьи до получения ими оформленных документов проходит не более трех месяцев. Участки предоставляются бесплатно", – прокомментировала специалист.

Участки для индивидуального жилищного строительства выдаются в соответствии с законом Тюменской области о бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей. За два последних года участки получили две многодетные семьи Уватского района, пишет ИА "Тюменская линия".