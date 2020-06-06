В соцсетях пройдет премьера необычного аудиоспектакля о прошлом Тюмени

Тюменцы работают над необычным спектаклем "Гражданин С", который выйдет в Telegram в формате аудиопроменада. Чтобы стать его зрителем и слушателем, достаточно будет подключиться к специальному боту в мессенджере, надеть наушники и выйти на прогулку по городу в удобной обуви.

Режиссером спектакля стал основатель театральной компании #Сцена_Нева Никита Герасимов, пьесу для спектакля написал тюменский драматург Валерий Шергин. Как рассказали авторы, проект придется по душе тем, кто родился и жил в 90-е или интересуется прошлым Тюмени. "Это не общепринятая, известная всем история. Здесь все раскрывается через личные ощущения, эмоции, чувства, запахи, вкусы", - отметил руководитель Театрального центра "Космос" Илья Титов.

По задумке авторов, слушатель через мессенджер или социальную сеть погружается в путешествие по улицам Тюмени в компании невидимого собеседника, который просит называть его просто Человек. Во время прогулки герой поведает о своем детстве, взрослении, первой любви, поделится фотографиями, видео и музыкальными треками. Повествование переплетается с событиями 1990-х и 2000-х годов в истории города и страны. В итоге станет понятно, что голос в наушниках – не просто экскурсовод.

Премьера спектакля запланирована в июне, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".