Тюменцам разъясняют, как защитить недвидимость от продажи третьими лицами

Тюменский Росреестр рассказывает владельцам, как защитить свою недвижимость. Как подать заявление о защите недвижимости, чтобы без владельца ее никто не продал, объясняет заместитель начальника отдела повышения качества ЕГРН Тамара Боровнева.

Владелец недвижимости или его законный представитель вправе обратиться с заявлением о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения без личного участия. На основании данного заявления в ЕГРН будет внесена запись, которая станет основанием для возврата без рассмотрения заявления по купле-продаже жилья, представленного третьим лицом.

Tcли на регистрацию в Росреестр поступят документы на определённую квартиру, по которой уже имеется запись в ЕГРН, государственной регистратор сопоставит указанные данные о заявителе (его законном представителе) и, если они не совпадут, вернет документы без рассмотрения. Таким образом, регистрация сделки по продаже жилья не состоится.

Для подачи заявления о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя необходимо обратиться в офисы МФЦ. Учитывая, что на данном этапе введены ограничительные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, информацию по вопросам приема заявлений необходимо уточнить по телефону "горячей" линии МФЦ – 8-800-250-00-72 или посредством сайта ГАУ ТО "МФЦ".

Тамара Боровнева отмечает, что запись в ЕГРН о невозможности государственной регистрации не препятствует осуществлению регистрационных действий с объектом недвижимости, если основанием для этого является вступившее в законную силу решение суда, а также требование судебного пристава-исполнителя.