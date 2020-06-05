Тюменцам напоминают о штрафах за разведение огня вне отведенных мест

Жителям Тюмени напоминают, что с 10 апреля на территории лесов установлен пожароопасный сезон.

На территории городских лесов не допускается разведение огня вне отведенных мест, выжигание сухой травянистой растительности, сжигание горючих отходов, мусора, тары.

За нарушения правил пожарной безопасности в лесах могут последовать предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 5000 рублей, на должностных лиц – от 10000 до 40000 рублей, на юридических лиц – от 50000 до 500000 рублей.

Для безопасного отдыха на территории городских лесов обустроено 14 мест отдыха, оборудованных беседками, мангалами, качелями, туалетами, сообщает МКУ "ЛесПаркХоз".