В Тюмени набирают волонтеров для "Бессмертного полка"

26 июля в Тюмени состоится шествие в рамках акции "Бессмертный полк". Для проведения этого мероприятия набираются волонтеры.

Обязанности волонтеров — сопровождение шествия "Бессмертного полка" под песни военных лет. Требования к добровольцам — возраст от 16 лет и старше и отсутствие противопоказаний по здоровью, сообщает МАУ "ТГМЦ".

Для регистрации необходимо перейти по ссылке. Подробная информация по телефону 8 (3452) 51-50-20 или по электронной почте: volonter.72@yandex.ru.