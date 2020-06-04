В Тюмени набирают волонтеров для "Бессмертного полка"

11:25 04 июня 2020
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Фото: pixabay.com

26 июля в Тюмени состоится шествие в рамках акции "Бессмертный полк". Для проведения этого мероприятия набираются волонтеры.

Обязанности волонтеров — сопровождение шествия "Бессмертного полка" под песни военных лет. Требования к добровольцам — возраст от 16 лет и старше и отсутствие противопоказаний по здоровью, сообщает МАУ "ТГМЦ".

Для регистрации необходимо перейти по ссылке. Подробная информация по телефону 8 (3452) 51-50-20 или по электронной почте: volonter.72@yandex.ru.

Теги: бессмертный полк , волонтеры , парад
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