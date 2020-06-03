Многодетная семья из тюменского села получила награду от Путина

Фото - пресс-служба ТРО "Единая Россия"

Семья Кириченко из поселка Винзили, воспитывающая десятерых детей, награждена орденом "Родительская слава". Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Глава государства провел онлайн-беседу с семьями, удостоенными ордена. Приняли участие в беседе Светлана и Алексей Кириченко, ставшие единственной семьей из Уральского федерального округа, которая награждена орденом.

Владимир Путин пообещал, что награды будут вручены в Кремле всем семьям лично, когда закончится пандемия:

Это произойдет, разумеется, когда все вынужденные ограничения, связанные с борьбой с эпидемией, будут сняты, и поездка в Москву, культурная программа, которая уже подготовлена специально для вас, станут полностью безопасны, когда будут исключены любые риски для здоровья и детей, и взрослых.

Во время онлайн-беседы с президентом Светлана Кириченко поблагодарила его за помощь со стороны государства, в том числе за выплаты на детей, объявленные в рамках борьбы с последствиями пандемии.

Кириченко – одна из самых больших семей в Тюменской области. Младшей дочери Еве – всего три года, а старшие уже помогают родителям с ведением хозяйства и воспитанием братьев и сестер. Все старшие дети Кириченко играют на музыкальных инструментах – баяне, фортепиано, гитаре – и учат младших музыкальному искусству. Есть в семьи и спортсмены: сестры-погодки Диана и Алина с детства занимаются баскетболом, не раз становились победителями и призерами поселкового, районного уровней. Родители, Светлана и Алексей Кириченко, в 2016 году были удостоены наград "Материнская слава" и "Отцовская доблесть".

Тюменское региональное отделение "Единой России" помогает семье Кириченко, отметил секретарь реготделения, первый зампредседателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов. В 2019 году во дворе дома Кириченко построили детскую площадку благодаря руководителю фракции единороссов Думы поселка Андреевский Рустаму Арипову, выполненную по мотивам сказки Петра Ершова "Конек-Горбунок". Кроме того, осенью 2019 года четверо детей Кириченко побывали на Югре и Ямале.