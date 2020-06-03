Тюменские депутаты решили поощрить коллегу нагрудным знаком за заслуги перед городом

Депутат по одномандатному избирательному округу № 1 Юрий Коновалов – единственный из тюменцев, кто становился депутатом представительного органа местного самоуправления всех семи созывов. На майском заседании думы депутаты единогласно поддержали предложение председателя думы Евгения Заболотного о поощрении Юрия Коновалова нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью".

"Юрий Иванович 23 года защищал интересы граждан, работая в правоохранительных органах, и уже 23 года помогает людям, являясь депутатом городской Думы. Думаю, он и дальше продолжит работу, потому что все у него хорошо получается", – отметил председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук.

"После окончания Омской школы милиции Юрий Иванович трудился на различных должностях: был руководителем в районных звеньях, начальником управления внутренних дел города, а в отставку уходил с должности первого заместителя начальника регионального управления по борьбе с организованной преступностью по УФО. Юрий Коновалов немало сделал для Тюмени и заслуживает данной награды", – уверен депутат Николай Моисеев.

"Как депутату по единому избирательному округу мне доводилось работать с избирателями Юрия Ивановича. Слышал от людей только слова благодарности и положительные отзывы", – отметил Сергей Пыхалов.

"Более 20 лет работаю с Юрием Коноваловым. То, что он сделал для людей за это время, дорогого стоит. Хотелось бы, чтобы мы, глядя на Юрия Ивановича, трудились также интенсивно", – поддержал коллег по депутатскому корпусу Александр Захаров.

Нагрудный знак "За заслуги перед городом Тюменью" – новый вид поощрения, утвержденный депутатами городской Думы VII созыва в сентябре 2019 года. Награда является второй по значимости после звания "Почетный гражданин города Тюмени".