В Ишим возвращаются военные

В Тюменской области до конца года будет сформирован инженерно-саперный полк Центрального военного округа. Подразделение будет дислоцироваться в Ишиме.

"В летнем периоде основные усилия сосредоточены на формировании инженерно-сапёрного полка в Тюменской области и двух отдельных рот специального назначения в Самаре и Новосибирске", - сказал командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин. также от сообщил, что до конца года в воинские части противовоздушной обороны ЦВО поступит четыре комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", что позволит значительно усилить противовоздушную оборону Поволжья и Урала.

Будущий инженерно-саперный полк будет осуществлять выполнение задач инженерного обеспечения в Сибири. Подразделению предстоит оборонять стратегические рубежи в районе рек Енисей, Обь и Ангара. Оно будет обеспечено современными средствами инженерного вооружения, сообщает Fedpress.

Ранее на территории Ишима дислоцировался отдельный учебный самоходно-артиллерийский дивизион ВДВ, в 2012 году часть была переведена в Омск.