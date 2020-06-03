Тюменцам предлагают проголосовать за инициативные проекты в сфере благоустройства

На портале "Я решаю!" продолжается голосование за инициативные проекты в сфере благоустройства Тюмени. Каждый житель города может отдать свой голос за понравившиеся проекты.
В голосовании участвует 14 проектов, предусматривающих устройство либо реконструкцию детских, спортивных площадок, площадок для выгула домашних животных, устройство архитектурных объектов, ландшафтных композиций и цветников, а также устройство пешеходной дорожки и пандуса для маломобильных групп населения.
Голосование продлится до 9 июня.
Конкурс проектов активных жителей, претендующих на получение поддержки за счет средств местного бюджета, проводится в Тюмени впервые.
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