В Тюмени детсад выплатит компенсацию травмировавшейся девочке

Ленинский районный суд Тюмени вынес решение о взыскании с детского сада № 12 крупной суммы в пользу одной из воспитанниц.

Инцидент произошел 29 августа 2019 года во время прогулки. Трехлетняя девочка ударилась головой о деревянный домик, получив легкий вред здоровью.

Воспитатель, увидев, что девочка травмировалась, понесла ее на руках в здание детского сада для оказания помощи. По дороге она споткнулась о порог и упала вместе с ребенком. Девочка получила тяжкий вред здоровью. Воспитатель скрыла от родителей ребенка второе падение.

"По результатам служебной проверки ей объявлен выговор. В акте проверки указано, что "в момент первого падения ребенка воспитатель разговаривала по телефону, что категорически запрещено во время организации образовательного процесса"", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В больнице мама ребенка настояла на проведении компьютерной томографии, которая показала серьезную травму головы. В декабре женщина обратилась в прокуратуру с просьбой помочь взыскать моральный вред. В суд был направлен иск, в результате было вынесено решение о взыскании с детского сада в пользу девочки 350 тыс. рублей в счет компенсации возмещения морального вреда.