У автобуса №1 временно меняется схема движения

В Тюмени с 11 по 15 июня автобус №1 изменит схему движения. Он будет следовать в объезд перекрытого на время производственных работ участка улицы Холодильной — от дома № 40 до пересечения с улицей Харьковской.

На время перекрытия автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановках по маршруту объезда, сообщает Тюменьгортранс.

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки можно по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.