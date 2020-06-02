У автобуса №1 временно меняется схема движения

11:21 02 июня 2020
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В Тюмени с 11 по 15 июня автобус №1 изменит схему движения. Он будет следовать в объезд перекрытого на время производственных работ участка улицы Холодильной — от дома № 40 до пересечения с улицей Харьковской.

На время перекрытия автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановках по маршруту объезда, сообщает Тюменьгортранс.

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки можно по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.

Теги: общественный транспорт
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