"Дом.ru" подключит к интернету коттеджи и дачи

Фотография предоставлена пресс-службой "Дом.ru"

Телеком-оператор "Дом.ru" на всей территории своего присутствия, включая Тюмень, начал реализацию инфраструктурного проекта "Дом.ru Дача". Компания обеспечит жителей загородных домов, дач и коттеджей подключением к высокоскоростному интернету и цифровому телевидению.

Для подключения используются различные технологии, включая WNGN и GPON. В этом случае оптический кабель заводится сразу в дом к абоненту. Такая линия не зависит от перепадов или отключения электроэнергии и гарантирует высокие скорости интернета. Помимо традиционных телекоммуникационных услуг, клиенты смогут подключить телефонную связь, организовать Wi-Fi-сеть и видеонаблюдение, воспользоваться системой "Умный дом", а также индивидуальным видеодомофоном, с возможностью управления через приложение в смартфоне.

"Все больше тюменцев предпочитают жить за городом. Это особенно актуально в период самоизоляции, когда безопаснее вдали от города, на природе. Именно поэтому мы развиваем строительство сети в частном секторе, как одно из приоритетных направлений. Наша компания рассматривает не только подключение целых поселков, но и проведение индивидуальных линий связи до загородных домов или дач наших клиентов. Это позволит людям сохранить привычный уровень комфорта и поможет учиться или работать вдали от городской суеты!", - отмечает директор тюменского филиала "Дом.ru" Андрей Сурнин.

Узнать о технической возможности подключения к услугам и оставить заявку можно по телефону 51-30-30 или на сайте.