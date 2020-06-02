Аудиогид "Василиса расскажет" запустили в группе "ВКонтакте"

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Сказочная Василиса вновь вернулась к тюменцам. На страницах группы "Общегородские официальные мероприятия" в социальной сети "ВКонтакте" вышла первая серия выпуска аудиогида "Василиса расскажет".

Василису привез нам зимой Дед Мороз из Великого Устюга. Сказочная девочка вернулась к нам теперь уже в летнем наряде и предлагает юным тюменцам выполнить несложные творческие задания, за которые можно получить призы.

В рамках аудиогида выйдет несколько выпусков, каждый из которых познакомит юных тюменцев с новыми темами, персонажами, интересными людьми нашего города и творческими заданиями.

Из первого выпуска ребята узнают, кто такие вирусы и микробы, секреты о том, как оставаться здоровым и сильным, а также разучат музыкально-танцевальную разминку, а в конце получат творческое задание: нарисовать историю о том, как ребенок победил вирусы и микробы. Фотографию рисунка нужно отправить на почту og@ckit72.ru с пометкой "Василиса расскажет".

Работы принимаются до 15 июня. Рисунки будут выложены в альбом в группе "Общегородские официальные мероприятия". Все участники получат диплом, а лучшие работы будут поощрены призами от партнеров проекта.