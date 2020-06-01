В Тюмени сотрудники ГИБДД вызволили из застрявшего лифта 11 человек

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюмени автоинспекторы помогли людям, застрявшим в лифте. Инцидент произошел в доме по улице Червишевский тракт.

Сотрудники ГИБДД последовали за водителем на "Ладе", который не остановился по требованию. Наряд задержал водителя во дворе одного из домов, и тот сообщил, что он лифтер, и ему надо срочно вызволить людей из лифта.

Инспекторы Евгений Арефьев, Андрей Арбузов и Алексей Маслов зашли вместе с лифтером-водителем в подъезд жилого дома, где выяснилось, что мужчина забыл ключ от лифтовой шахты.

"Евгений Арефьев раздвинул двери шахты лифта, вычислил, что лифт застрял на первом этаже. Сотрудники ГИБДД сами открыли лифт и вызволили 11 человек, в том числе двоих детей и беременную женщину", — рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

При этом лифтер, находившийся под постоянным контролем полицейских, вел себя странно, у сотрудников ГИБДД сложилось впечатление, что он тянет время.

Когда люди были вызволены из шахты, автоинспекторы потребовали у мужчины водительские документы на проверку, но он представился чужим именем. Оказалось, что водитель лишен права управления транспортом за пьяное вождение в 2016 году, но удостоверение не сдал, оно было изъято в апреле 2020 года, так что срок его лишения заканчивается только в декабре 2021 года.

Водитель привлечен к административной ответственности, автомобиль эвакуирован на специальную стоянку.