Тюменским родителям советуют грамотно организовать время школьников во время каникул

Тюменские школьники ушли на летние каникулы. Последняя четверть была напряженной и необычной, так как проходила в дистанционном формате из-за режима самоизоляции. Поэтому педагоги рекомендуют подросткам сначала отдохнуть, а ближе к началу нового учебного года – постепенно возвращаться к занятиям.

"Конечно, нужно дать время ребенку, чтобы он отдохнул, хотя обычных каникул, как мы привыкли, в этом году ждать не стоит", - считает педагог начальных классов Лариса Лежнева.

Родителям школьников советуют дать полноценный отдых детям в июне и июле, а в августе привлечь к выполнению заданий: вспомнить, что проходили, подготовиться к новому учебному году. Например, стоит повторить таблицу умножения и словарные слова. Также в течение всего лета следует читать, хотя бы по несколько страниц ежедневно.

Ученикам старшей школы тоже необходимо освежить знания: задания для самоподготовки всегда можно скачать онлайн, а виртуальные образовательные платформы работают непрерывно, пишет "Тюменская область сегодня".