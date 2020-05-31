Летняя комикс-школа может открыться в Тюмени

Фото организаторов «Комик Артс Тюмень»

Организаторы ежегодного фестиваля "Комик Артс Тюмень" разрабатывают дистанционную программу летней комикс-школы и арт-резиденции для комиксистов. План работы обещают анонсировать в ближайшее время в группе фестиваля во "ВКонтакте".

С 2018 года летом Тюмень становилась центром притяжения комиксистов со всего мира, которые съезжались на Международный некоммерческий фестиваль "Комик Артс Тюмень". Однако в этом году мероприятие пришлось отменить в связи с пандемией коронавируса. Тем не менее, творческая команда организаторов планирует реализовать некоторые свои задумки, но в формате онлайн, пишет "Тюменская область сегодня". К участию пригласят, в том числе, художников, которые ранее подтвердили свое участие в фестивале 2020 года.