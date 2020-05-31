В Викуловском районе проведут фотомарафон среди цветоводов

Топ лучших цветоводов определят в Викуловском районе по итогам онлайн-фотомарафона "Цветомания". Состязание будет проходить в течение всего лета, старт – 1 июня.

Как рассказала культорганизатор передвижного клубного учреждения Викуловского Дома культуры Екатерина Федотова, провести фотомарафон в формате онлайн решили впервые. "В условиях карантина мы не можем проводить наши мероприятия на выезде, общаясь со зрителями. Поэтому, чтобы люди не скучали, решили попробовать такую форму развлечения. Надеемся, что наше предложение найдет отклик у жителей сел и деревень", - отметила она.

Для участия в онлайн-марафоне нужно сфотографировать выращенные собственноручно клумбу, цветник, отдельный цветок. Отправить в личные сообщения в группу ПКУ Викуловского района или на вайбер 8 950 484 17 76. Также можно загрузить фото себе на страницу в соцсетях с хештегом #цветоманияПКУ, пишет ИА "Тюменская линия".

"Многие селяне любят выращивать цветы, вкладывая в это занятие много труда и сил. Поэтому предлагаем поделиться достижениями с другими жителями нашего района. И подарить всем нам возможность насладиться красотой цветов", - подчеркнула Екатерина Федотова.