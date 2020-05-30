Художественную выставку на высоте провели в Тюмени

Тюменцы из окон своих домов увидели произведения 11 художников из Тюмени, Санкт-Петербурга и польского города Вроцлава. Выставку "Высокое искусство" 29 мая в одном из микрорайонов города организовал мультицентр "Контора пароходства".

На веревки, растянутые между двумя автовышками, актеры вывесили картины и через громкоговоритель призвали людей выглянуть в окно, рассказали зрителям истории картин. Группа Just Suzie в это время исполняла авторские песни. Картины показали в окна 4 жилых домов ЖК "Апрель".

"Контора пароходства" все еще работает в дистанционном режиме, поэтому мы не можем выполнять одну из своих ключевых функций — знакомить тюменцев с современным искусством. Но другое время рождает новые форматы. Мы не знаем, как скоро откроются выставочные пространства и музеи, поэтому выбрали такой способ утолить культурный голод. Благодаря фото и видео в социальных сетях, эту выставку увидят не только тюменцы, но и жители других городов,— отметила программный директор мультицентра "Контора пароходства" Юлия Саначина.

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На сайте конторапароходства.рф можно ознакомиться со всеми мероприятиями мультицентра.