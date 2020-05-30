Тюменские торговые центры готовятся работать в новых условиях

Торговые центры в Тюменской области после открытия будут вынуждены перестроиться и работать в новом формате. Основное внимание будет уделено безопасности посетителей и выполнению санитарно-эпидемиологических норм, сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

"Мы осознаем, что мир торговли не будет прежним, как до пандемии. Поэтому готовимся к новым условиям, которые будут касаться безопасности и покупателей, и продавцов. На первом этапе ограничения, скорее всего, будут жесткими", - отмечает заслуженный работник торговли РФ, член Общественной палаты Тюменской области Наталья Осинцева.

По ее словам, в ближайшее время произойдут изменения, как в покупательских предпочтениях, так и пересмотр интереса к торговым центрам. "Мы ещё до пандемии объявили о существенных переменах в работе ЦУМа. Сюда относится идея создания музея советской торговли, центра Visit Tyumen. Такая трансформация - объективный процесс. Общественные пространства из-за пандемии не в тренде, но ситуация с коронавирусом не будет длиться вечно, и постепенный переход к привычной жизни неизбежен", - считает эксперт.

Концепцию торгового центра нового формата разрабатывают при поддержке Тюменского Института культуры. По словам декана факультета социально-культурных технологий Евгения Акулича, дизайн-проект предусматривает возможность трансформации помещений под разные нужды: встречи, лекции, выставки, семинары, выступления с возможным использованием видеотехники.

