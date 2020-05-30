Масочный режим в Тюменской области нужно соблюдать всем, даже детям

Введенный в Тюменской области масочный режим обязателен для жителей всех возрастов. Однако не так просто подобрать индивидуальное средство защиты для маленького ребенка, а также уговорить его не трогать маску руками и не снимать в общественном месте. Нужно ли вообще малышам пользоваться масками?

Пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина отметила, что детям тоже нужны средства защиты, ведь их слизистые тоже восприимчивы к вирусу. Если носитель COVID-19 поблизости чихнет, то у ребенка будет высокая вероятность заразиться. И хоть он может переболеть бессимптомно или в легкой форме, но при этом станет носителем и может заразить людей из зоны риска, например, бабушек и дедушек.

"Конечно, очень сложно на малыша одеть маску и уговорить ее не трогать. Здесь выход только один - избегать во время прогулок с детьми посещения людных мест в закрытых помещениях. Ведь маску можно не носить на улице, она должна защищать при контакте с другими людьми - в помещениях, общественном транспорте. Потому в магазин лучше сходить без ребенка, а с малышом - только на свежий воздух", - пояснила Александра Малыгина.

Маска может быть медицинской одноразовой и многоразовой. Менять и те, и другие нужно каждые 2-3 часа. Также можно приобрести респираторы, в том числе в строительных магазинах, - противопылевые, они служат дольше и имеют более высокую степень защиты. Но это не 100% гарантия защиты. Плюс такого средства защиты в том, что оно создает и некий психологический барьер - вы уже не сможете машинально прикоснуться к лицу. Не стоит забывать и про социальную дистанцию, и про регулярное и тщательное мытье рук, пишет "Мегатюмень".