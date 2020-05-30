В Тюменском районе высадили цветы в рамках акции "Звезды Победы"

Акцию "Звезды Победы" провели в Тюменском районе в память погибших в годы Великой Отечественной войны и в благодарность ветеранам. В рамках нее во всех 20 муниципальных образованиях в красные пятиконечные клумбы высадили низкорослые красные цветы.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, в акции участвовали специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения, центра "Милосердие", члены клубов активного долголетия и волонтеры. Подготовка началась еще в феврале – тогда члены клубов активного долголетия посадили семена для рассады, которые предоставили местные аграрии: хозяйство "Плодовое" в селе Луговое и Ембаевский тепличный комплекс.

Директор Комплексного центра социального обслуживания населения Тюменского района Наталья Нестерова рассказала, что к 15 мая были установлены клумбы в виде красной пятиконечной звезды, размером два на два метра. В каждую высадили подросшие растения. Только в Московском МО - около тысячи цветов: у здания КЦСОН, в парке "Молодежный". А, например, в Успенском клумбы украсили местный парк и площадку у здания отделения центра "Милосердие".