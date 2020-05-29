Тюменцам помогут бросить курить на онлайн-марафоне

31 мая в рамках Всемирного дня отказа от курения тюменский Многопрофильный консультативно-диагностический центр запускает бесплатный онлайн-марафон по отказу от курения "Бросаем вместе!".

Его цель: собрать группу единомышленников, желающих отказаться от сигарет, и под контролем опытных специалистов помочь им справиться с этой привычкой.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.

На первом этапе с помощью простых тестов у участников проекта определят степень никотиновой зависимости (тест Фагестрема) и уровень мотивации к отказу от курения/к курению (тест Хорна), по результатам которых специалист подберет каждому индивидуальную программу лечения никотиновой зависимости.

Каждый день на протяжении всего срока марафона (21 день) его участники будут вести дневник отказа от курения, делиться своими впечатлениями в групповом чате в одном из мессенджеров, получать теорию и задания, которые нужно будет выполнить до конца следующего дня. Участникам предстоит сконцентрироваться на таких важных навыках, как самоанализ и самоинструктирование.

Предусмотрен постоянный контроль и обратная связь от экспертов марафона. Ими станут врач психиатр-нарколог Областного наркологического диспансера Джаннет Сабанчиева и психолог Многопрофильного консультативно-диагностического центра Евгения Саськова.