В Тюменской области выявили более 600 нарушений в сфере ЖКХ

16:24 28 мая 2020
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Фото: pixabay.com

В январе-апреле 2020 года тюменские прокуроры выявили 611 нарушений закона в области ЖКХ.

По  актам прокурорского реагирования 157 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, 37 привлечены к административной ответственности, также возбуждено 3 уголовных дела.

Тобольская межрайонная прокуратура установила, что муниципальное унитарное предприятие ЖКХ Тобольского района нарушило сроки оплаты коммунальных ресурсов по договорам поставки газа,  холодного водоснабжения и водоотведения. На должностное лицо был наложен административный штраф в размере 30 тыс. рублей.

Прокуратура Тюменского района установила, что МУП "Коммунальщик"  поселка Винзили ненадлежащим образом оказывало услуги по содержанию общего имущества многоквартирного дома №14 по улице Заводской. Подвал был подтоплен и захламлен мусором. Прокуратура внесла представление, нарушения устранили. Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

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