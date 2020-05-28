В Тюменской области выявили более 600 нарушений в сфере ЖКХ

В январе-апреле 2020 года тюменские прокуроры выявили 611 нарушений закона в области ЖКХ.
По актам прокурорского реагирования 157 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, 37 привлечены к административной ответственности, также возбуждено 3 уголовных дела.
Тобольская межрайонная прокуратура установила, что муниципальное унитарное предприятие ЖКХ Тобольского района нарушило сроки оплаты коммунальных ресурсов по договорам поставки газа, холодного водоснабжения и водоотведения. На должностное лицо был наложен административный штраф в размере 30 тыс. рублей.
Прокуратура Тюменского района установила, что МУП "Коммунальщик" поселка Винзили ненадлежащим образом оказывало услуги по содержанию общего имущества многоквартирного дома №14 по улице Заводской. Подвал был подтоплен и захламлен мусором. Прокуратура внесла представление, нарушения устранили. Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
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