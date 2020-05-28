Тюменским водителям, оставшимся без прав, напоминают о необходимости сдать документы

С начала этого года в Тюмени права управления транспортом были лишены более 4 тысяч водителей. Добровольно сдавать удостоверение в ГИБДД не стали около 800 человек.

"Некоторые водители полагают, что если они не сдали водительское удостоверение, то когда закончится срок лишения, они смогут спокойно садиться за руль. Это не так. Федеральная база нарушений четко отслеживает дату сдачи документов, отсчитывая срок лишения со дня сдачи водительского удостоверения либо заявления о его утере", — напоминают в Госавтоинспекции Тюменской области.

Водителям напоминают и об ответственности за управление транспортом, будучи лишенным этого права: это штраф в размере 30 тысяч рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы.