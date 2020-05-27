Жители Тюменской области могут подарить детям подписку на развивающие издания

Фото: Почта России

Накануне Дня защиты детей Почта России напоминает тюменцам о возможности оформить подписку на развивающие издания для юных читателей.

Сделать это можно дистанционно. В мобильном приложении Почты России и на сайте https://podpiska.pochta.ru/ имеется более 5 тысяч наименований печатных изданий, расположенных по алфавиту и тематике.

Напомним, что с 2015 года Почта России реализует благотворительный проект "Дерево добра". В рамках акции жители региона могут подарить подписку на познавательные газеты и журналы детским домам, школам-интернатам и сельским библиотекам. С каждым годом количество участников благотворительной акции "Дерево добра" растет. К проекту активно подключаются представители органов власти и бизнеса. Подробная информация об акции на сайте.