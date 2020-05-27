Сыграй в Warcraft III против чемпионов мира и Европы

Афиша предоставлена организаторами турнира

28 мая стартует онлайн-турнир по Warcraft III: Reforged на территории СНГ "Ultimate Cup: домашний турнир", официальным партнером которого стал телеком-оператор "Дом.ru". Следить за трансляцией в прямом эфире можно на Twitch-канале DreadzTV. Также финальные бои можно будет посмотреть в видеотеке "Дом.ru Movix" до конца июня.

"Ultimate Cup: домашний турнир" проводится при поддержке разработчика игры компании Blizzard. За призовой фонд в 3000 долларов поборются известные киберспортсмены: Дмитрий "Happy" Костин, Артём "Cash" Широбоков, Сергей "HawK" Щербаков из России, а также Маркус "ThorZaIN" Себастьян Эльклёф (Швеция), Михаэль "EnTe" Брааз (Германия) и другие. С 28 по 30 мая на личном канале Андрея "Dread" Голубева зрителей ждут многочасовые зрелищные матчи. Вести трансляцию и комментировать их вместе с Андреем будут популярные стримеры и таланты студии RuHub Александр "Karmik Koala" Иванушкин, Александр "VooDooSh" Шальчинов, Дмитрий "instamityay" Серебренников, Кирилл "C_A_K_E" Забродин, Владимир "Maelstorm" Кузьминов. Подробнее о турнире – на странице организаторов.

Все три дня поклонники игры могут не только следить за баталиями, но и сами сразиться со стримерами в фан-турнирах. Для этого достаточно зарегистрироваться в группе "Дом.ru" в "ВКонтакте" и выбрать удобную дату. Среди всех, кто оставит заявки, организаторы рандомно определят участников. Победители фан-игры получат лицензионные ключи BattleNET, позволяющие приобретать все, что хочется в эко-системе Blizzard. Кроме того, 28 мая "Дом.ru" запустит онлайн-конкурс, главный приз в котором топовый двухъядерный гигабитный роутер TP-Link Archer C9. Кроме него в турнире разыгрывается АХ6000 - лучший гаджет по версии рунета 2019, поддерживающий технологию Wi-Fi 6. Приз учредила компания TP-Link. Подробности розыгрыша - в группе оператора в "ВКонтакте".