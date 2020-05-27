В Тюмени стало больше случаев телефонного мошенничества

В первом квартале 2020 года на территории Тюмени выросло число мошенничеств и краж, совершенных по телефону и в интернете.

Так, в городе, по данным полиции, зафиксировано 287 преступлений, когда мошенники представлялись сотрудниками банков, в 196 случаях тюменцы стали жертвами на сайтах объявлений. Также было зарегистрировано 53 факта хищения денег с утраченной или похищенной банковской карты. Зафиксирован 21 факт, когда мошенники требовали деньги от имени сотрудников правоохранительных органов за непривлечение к уголовной ответственности, 13 — за экстрасенсорные услуги, 17 мошенников предлагали получить компенсацию за ранее купленные лекарства, в 14 случаях аферисты предлагали помощь в оформлении кредитов и после обманом похищали деньги.

Тюменцам напоминают: ни при каких обстоятельствах не сообщайте реквизиты своих банковских счетов и карт, тем более пароли от них. Только мошенники могут запрашивать ваш номер мобильного телефона и другую дополнительную информацию помимо идентификатора, постоянного и одноразового паролей.