В Тюмени стало больше случаев телефонного мошенничества

12:35 27 мая 2020
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Фото: pixabay.com

В первом квартале 2020 года на территории Тюмени выросло число мошенничеств и краж, совершенных по телефону и в интернете. 

Так, в городе, по данным полиции, зафиксировано 287 преступлений, когда мошенники  представлялись сотрудниками банков, в 196 случаях тюменцы стали жертвами на сайтах объявлений. Также было зарегистрировано 53 факта хищения денег с утраченной или похищенной банковской карты. Зафиксирован 21 факт, когда мошенники требовали деньги от имени сотрудников правоохранительных органов за непривлечение к уголовной ответственности, 13 — за экстрасенсорные услуги, 17 мошенников предлагали получить компенсацию за ранее купленные лекарства, в 14 случаях аферисты предлагали помощь в оформлении кредитов и после обманом похищали деньги.

Тюменцам напоминают: ни при каких обстоятельствах не сообщайте реквизиты своих банковских счетов и карт, тем более пароли от них. Только мошенники могут запрашивать ваш номер мобильного телефона и другую дополнительную информацию помимо идентификатора, постоянного и одноразового паролей.

Теги: мошенничество
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