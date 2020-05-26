Сквер на улице Вьюжной признан одной из лучших муниципальных практик страны

Озелененная территория по улице Вьюжной в Тюмени вошла в реестр лучших российских муниципальных практик 2019 года. Итоги конкурса проектов, связанных с градостроительной политикой, обеспечением благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитием ЖКХ, в мае подвел Минстрой.

Работы в рекреационной зоне, которая объединяет строящийся микрорайон, детский сад и школу, на улице Вьюжной начались в июле 2019 года.

Эффектным украшением территории являются солнечные и песочные часы. На яркой детской площадке уложено травмобезопасное покрытие. Есть скейт-парк, площадка для сдачи норм ГТО, установлены скамейки, урны, перголы, увитые лианами и каменистый сад — рокарий. В сквере высажено более ста деревьев и свыше тысячи кустарников. Вечером центральная часть освещена архитектурной подсветкой.

Депутат Тюменской городской думы Дмитрий Осипов отметил, что работы еще не завершились, но для горожан сквер уже стал одним из любимых мест отдыха. И это неслучайно: жители микрорайона активно участвовали в обсуждении обустройства будущего сквера, проект разрабатывался с максимальным учетом пожеланий горожан, все вместе следили за ходом благоустроительных работ.

"Поздравляю жителей, специалистов управы Калининского округа, общественные и подрядные организации - всех тех, кто принимал участие в создании сквера с тем, что эти труды высоко оценены на федеральном уровне, и территория вошла в число лучших муниципальных практик страны", – сказал Дмитрий Осипов.

В этом году рабочие приступят ко второму этапу благоустройства. "В сквере появится прогулочный бульвар, новая скульптурная композиция, добавится освещение. Таким образом, будет сформирован единый ансамбль с озелененной территорией, школой, детским садом и поликлиникой, – рассказал о планах депутат.