В Тюмени досрочно расселяют дом по улице Игарской

В Заречном микрорайоне досрочно расселяют двухэтажный деревянный жилой дом по адресу улица Игарская, 5. Плановое расселение должно было состояться в 2022 году.

Сообщение от жителей дома об обрушении в нем печи поступило в единый центр оперативного реагирования в минувшую пятницу, 22 мая. Специалисты провели осмотр дома, они заключили, что оставаться в нем жильцам нельзя.

"Сегодня комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Тюмени принято решение об обеспечении жилищных прав граждан многоквартирного дома в соответствии с действующим законодательством. Это означает, что уже сегодня жильцы дома смогут временно разместиться в гостинице "Колос". По всем возникающим вопросам осуществляется взаимодействие с жителями", — сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.